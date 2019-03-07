Продавайтесь за гречку: экс-регионалка взбесила сеть заявлением

Елена Бондаренко (скриншот)

Елена Бондаренко сделала странное заявление о выборах 2019

Перед выборами 2019 украинцы должны продавать свои голоса "за гречку". Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделала скандальный политик, экс-народный депутат Украины Елена Бондаренко.

Так, бывшая соратница Януковича не видит ничего плохого в том, чтобы граждане брали деньги и продукты от кандидатов в президенты.

"Давайте о подкупе поговорим. Это интересная тема. Казалось бы: я бывший политик. Ну как я могу призывать брать деньги? Знаете, докатились до того, что хочу всем сказать: берите! Это украденные у вас деньги. Вы голосуйте по совести. Никто и никогда не узнает, как вы голосуете! Берите деньги от всех! Но голосуйте за кандидата, которого считаете своим. Не бойтесь ничего - закон на вашей стороне", - сказала она и добавила, что "бояться должны те, кто предлагает деньги".

Елена Бондаренко (скриншот)

Также Бондаренко назвала Януковича "плюшевым диктатором".

Пользователи соцсетей, конечно же, моментально отреагировали на такое заявление Бондаренко.

"Вот из-за таких клуш мы еще долго будем жить в д*рьме!" - написал один юзер.

"Кому интересно, что эта прошм*ндовка гавкает? Я думал, она вообще уже в Ростове лижет ботинки своему хозяину Яныку" - добавил другой.

"Из-за таких, как этот персонаж, пенсионеры решают судьбу своих детей", - добавил третий.

Кстати, при даче народному депутату Украины, кандидату в президенты Юрию Тимошенко денежных средств за его отказ от участия в выборах задержан глава одной из политических партий.

Ранее мы писали о том, что сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь ответил на скандальное журналистское расследование о коррупции в оборонной сфере.