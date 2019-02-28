Новая "стройка века": оккупанты разрушат горный хребет

На горе решили проложить дорогу к беседке "Звездопад воспоминаний"

Во временно оккупированном РФ Крыму, где недавно начали "прессовать" медиков скорой помощи, решили организовать новое строительство. В это раз пострадает гора Клементьева (Узун-Сырт) в Коктебеле, сообщает блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Известно, что на горе будет проложена восьмиметровая трасса с обочинами по два метра с каждой стороны. Дорогу проложат до беседки "Звездопад воспоминаний", - пишет блогер.

"В селах Феодосии люди ходят по колено в грязи - тротуаров и дорог нет. Гору решили угробить", - пишет RoksolanaToday&Крым.

В Крыму проложат дорогу на горе Клементьева в Коктебеле (пост: twitter.com/KrimRt)

Напомним, 27 февраля, в Киеве на Майдане Незалежности активисты провели акцию "Украина, помни: Крым оккупирован", приуроченную к "Дню сопротивления Крыма российской оккупации".

А также писали о том, что Крымский мост оказался в центре скандала. В сеть попали кадры строительства железной дороги, которая будет проходить по мосту.