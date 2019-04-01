Жизнь без пандусов: что изменилось с 1 апреля

Пандусы теперь должны устанавливать обязательно. Фото: pxhere.com

Новые строительные нормы обязывают устанавливать пандусы

Новые нормы инклюзивности официально начинают действовать с 1 апреля. Так, новые государственные строительные нормы обязывают создание безбарьерного пространства в Украине. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

В первую очередь, данные нормы направлены на людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственной деятельности, стариков, родителей с маленькими детьми, беременных женщин.

Среди прочего, новые нормы вводят обязательное использование принципов универсального дизайна при проектировании новых общественных и жилых зданий.

Теперь при новом строительстве жилых и общественных зданий применение принципов универсального дизайна - обязательно. Нужно предусматривать все входы и выходы из здания, в том числе, эвакуационные, в уровень земли без устройства крыльца. Для этого следует предусматривать твердое покрытие с дренажем и ливнестоком.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladz1

При реконструкции жилых и общественных зданий допускается устраивать крыльцо высотой не более 0,15 м от тротуара и, конечно, тогда должны быть обязательно установлены безопасные пандусы.

Объекты, которые проектируются, должны быть одинаково доступны и удобны для маломобильных групп населения и для других членов общества. Например, отсутствие порогов, нескользкие ровные поверхности, удобные съезды, подача полезной информации, которая легко воспринимается визуально, тактильно и вербально.

Применение специализированных элементов доступности для лиц с инвалидностью (пандусы, подъемники) должны устанавливаться заданием на проектирование только при отсутствии возможностей устраивать универсальные элементы.

Государственные строительные нормы - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

Напомним, что Минрегионразвития обновляет государственные строительные нормы по проектированию дорог.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве летом начнется реконструкция Вокзальной площади.