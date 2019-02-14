Обслужили по-гестаповски: МАУ снова творит беспредел

Сотрудники авиакомпании очень грубо обращаются с пассажирами

Пассажирку, планировавшую воспользоваться услугами МАУ, которая с 15 января ужесточила правила перевозки ручной клади, чтобы отправиться в Берлин, отказывались пускать в самолет, потому что ее ручная кладь была больше на полсантиметра из-за торчащего карманчика.

Пострадавшая Виктория Васильева описала инцидент на своей странице в Facebook, сказав, что МАУ творит беспредел. Она также опубликовала фото сотрудницы, которая грубо с ней обошлась.

Женщина рассказывает, что ее бесцеремонно выдернули из очереди и отвели на измерение ручной клади, где оказалось, что торчащий карманчик не вписывается в положенные нормы.

"Подлетает ко мне сзади девушка, которая на фото, и так, знаете, по-гестаповски, быстро идемте, говорит мне и свой чемодан прикладывайте на контрольные обмеры, он у вас не cabin size", - пишет Виктория.

Также она рассказывает, что ей загородили проход в самолет с криками "Зина, не пускай эту!". Когда же Виктория достала содержимое кармана, ей все же разрешили пройти на посадку, но при этом указали, что нужно научиться разговаривать с сотрудниками МАУ.

МАУ попала в скандал (facebook.com: Victoria Vasilieva)

Виктория также пожаловалась, что на креслах пассажирских сидений нет быльцев, на голову падает вода и дует на оплаченных местах аварийного выхода.

"Самолеты настолько переполненные, вонючие и паршивые, что я это говорю, и это правда", - пишет пострадавшая.

Пользователи в комментариях пишут, что тоже пострадали от "сервиса" этой же сотрудницы авиакомпании.

"Увидев Ваши фото, даже не удивилась, что речь идет именно об этой сотруднице. Тогда, не знаю по какой причине, она не пускала женщину на рейс в Тель-Авив. Когда иностранка кричала, что она так просто этого не оставит, эта сотрудница прохаживалась рядом, злорадно улыбаясь", - пишет Natalya Kozak.

"Я только наблюдала такой скандал с иностранцем и, кажется, барышня та же", - возмутилась Nataly Kyslyakova.

"Такое впечатление, что все делается против клиентов, а не для клиентов. Вы, дорогие МАУ, вероятно, днище по отношению к клиентам своей авиакомпании, и я рад, что летаю вами крайне редко, так как уважаю себя, и чтобы за 1-2 см ко мне прикопался ваш сотрудник, и нужно было платить за пакеты с DF. Далеко пойдёте, товарищи", - высказался Sergey Chernikov.

К слову, "Украэрорух" угрожает МАУ отказом в навигационных услугах.

Также мы сообщали, что должностных лиц МАУ подозревают в хищении средств аэропорта "Борисполь".