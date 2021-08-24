Обвинения в сотрудничестве с Россией и финансировании терроризма. Что известно о платежной системе Globalmoney

Ранее стало известно, что в российской соцсети "Вконтакте" действует страница электронного кошелька Globalmoney – Global24. На запросы клиентов представитель компании ответил, что платежная система работает со всеми банками на территории России.

Также журналисты нашли "Вконтакте" рекламу финучреждения так называемой ЛНР "Первый коммерческий центр", в которой говорилось о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске.

Кроме того, по информации главы ГО "Простите, что живые" Даниила Турчина, активисты собрали немало свидетельств украинских патриотов с ОРДЛО о совместных проектах этой платежной системы с российским банком ВТБ, о "серых" терминалах и пунктах обмена, о переводах в "рублевые" наличные средств с электронных кошельков и тому подобное.

Обвинения в деятельности Globalmoney на оккупированных территориях впечатляют. Еще более непонятным является сам факт существования такой компании в Украине на восьмом году войны. Поэтому, чтобы понять, как вообще такое возможно, следует рассмотреть вопрос, кому принадлежит эта компания?

Семейный бизнес

Платежная компания Globalmoney была создана в 2009 году. Фирма была настолько близка к "семье" вмтогдашнего президента Виктора Януковича, что даже смогла в 2013 году зачистить украинский рынок от мощного российского конкурента WebMoney.

Первый громкий скандал вокруг компании возник в 2015 году, когда в СМИ появились сообщения о функционировании на территории т. н. "ЛНР" и "ДНР" целой сети терминалов. Утверждалось, что в схемах переводов наличных с оккупированных территорий в Украину могла быть задействована платежная система Globalmoney.

Тогда нардеп Максим Поляков и ОО "Депутатский контроль" провели расследование терминального бизнеса на территории "ЛРВ"/"ДНР". Они выяснили, что при пополнении номера МТС российскими рублями в Макеевке на счет оператора зачисляются гривны, причем платеж приходит от Globalmoney.

Конечно, представители Globalmoney опровергали такие обвинения, поэтому система до сих пор работает в Украине.

Сегодня головной офис компании располагается в столичном БЦ "Ренессанс", который принадлежит Вадиму Григорьеву – партнеру Валерия Хорошковского. Последний при власти Януковича успел поработать вице-премьером, министром финансов и главой СБУ.

В свою очередь Григорьев является совладельцем двух дочерних структур Globalmoney – "Глобал-Инвест" и "Глобал-Сервис". Именно он выкупал недвижимость подсанкционного российского банка ВТБ в Киеве.

Global24 сотрудничает с двумя российскими платежными системами – Payeer и Perfect Money. Эти системы позволяют осуществлять полностью анонимные платежи до одной тысячи долларов в сутки. По стечению обстоятельств, именно с этими платежными системами работают финансовые структуры ОРДЛО.

В декабре В 2020 году произошел громкий скандал вокруг сети магазинов "АЛЛО" и Globalmoney. Эти компании подозревали в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов с помощью использования электронных кошельков.

Сейчас управляющими партнерами Globalmoney являются Вадим Стрелковский и Олег Мищенко.

У последнего есть широкие связи в Антимонопольном комитете Украины. В частности, он имеет хорошие отношения с главой Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексеем Хмельницким. Хмельницкий является однокурсником экс-руководителя АМКУ Юрия Терентьева. А в недавнем прошлом – адвокат фирмы "Азаров и партнеры", которая специализируется на офшорах.

Вообще родственники многих сотрудников Globalmoney занимают высокие государственные должности, в частности, в силовых структурах. Также среди приближенных к владельцам компании есть и муж сотрудницы АМКУ.

Реальные и подставные лица

Указанные в официальных государственных реестрах руководители ООО "ГлобалМани" на самом деле – подставные фигуры.

Один из соучредителей компании — ТВЕРИТИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ (его доля вклад в уставный капитал – 5 265 000 грн, доля — 35,1%). Он также является основателем ООО "БИОЭНЕРГОГРУП ЭНЕРДЖИ" — фигуранта уголовного производства.

Второй совладелец “Глобалмани” — КАРПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ — вероятный фигурант многочисленных (административных и не только) дел.

ФИЛИАЛ №1 ООО "ГЛОБАЛМАНИ" открывает занавес и указывает на одного из реальных владельцев компании — Мищенко Олега ЛеонидовичА (ул. Тимошенко, д. 18, кв. 106, г. Киев, 04210).

Ведь директор филиала — КОРОБЕЙКО БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ – раньше также был главой ООО “Расчетные технологии” (#43682742 — сейчас в состоянии прекращения).

Его основатели – Мищенко БОРИС Леонидович (вероятно, родной брат Олега Мищенко), Мищенко Анна Владимировна и Николайчук Александр ПАВЛОВИЧ.

Фото: Олег Мищенко

Здесь показательно, что жена последнего – Николайчук Иляна Владимировна – много лет работает в центральном офисе АМКУ (в должности главного эксперта). Впрочем, если посмотреть декларации чиновницы (а у нее госдолжность категории В) в 2016-2021 годах, в одной из них не удастся найти хоть какие-то данные о доходах ее мужа-предпринимателя.

Также, Мищенко Игорь Леонидович является директором интернет-магазина ООО "ФИШКИ.ЮА".

Николайчук также ранее был руководителем компании Мищенко ООО "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Мищенко Борис Леонидович связан с юридическими лицами "Цифро-рум", "Техсвит", "Расчетные технологии" прочее.

Через ООО "Бейкери ФУД Индастри" (32858983) — экс "Форнетти-Украина" обнаруживается также связь с СТРЕЛКОВСКИМ ВЯЧЕСЛАВОМ БОРИСОВИЧЕМ.

Сейчас основателем компании с иностранной инвестицией "Бейкери ФУД Индастри" является Олег Мищенко.

Ведь до декабря 2020-го 100% бенефициарным владельцем компании значилась его жена Стрелковская Диана Валерьевна.

Она также связана с ООО "СТРАННАЯ ЛОГИСТИКА 2020" (основательница) и др. юрлицами.

По состоянию на 2017-19 гг. учредителем ООО "БЕЙКЕРИ ФУД ИНДАСТРИ" был вышеупомянутый КАРПОВ Владимир Николаевич, а руководителем — Николайчук Алексей Павлович.

Интеллектуальные права, торговые марки, патенты и т.д. для всей этой бизнес-группы оформляет преимущественно одна и та сама юрист: представитель — Гурич Александра Владимировна. Интересно, что в открытых базах в разделе “Интеллектуальная собственность” на странице компании "ГлобалМани" Гурич не упоминается.

По одной из Гурич адресом проживает гражданка СУРЕЛО ВАЛЕНТИНА Анатольевна, которая пользуется совместным мобильным телефоном с КОВАЛЕНКО Ириной Николаевной. Последняя была одним из платных помощников нардепа IV созыва, а ныне заместителя руководителя аннексированного Крыма Ефима Фикса.

Карта связей

Александра Гурыч выступает руководителем и подписантом ООО "Ю.Т.С.", бенефициаром которой выступает гражданин России — Мейбатов Саркис Альбертович.

В РФ Мейбатова называют банкиром, который разоряет жителей оккупированного Крыма. Саркис Альбертович также является членом Московской региональной ячейки партии "Справедливая Россия". Как финансист Мейбатов известен тем, что две его структуры – Соцэкономбанк и Нацбизнесбанк – Центробанк лишил лицензий.

В 2015 году суд в Москве отправил под домашний арест Мейбатова и члена совета директоров Маст-банка Евгения Ростовцева, которых подозревали в незаконном переводе в наличные 8,8 миллиардов рублей.

В целом ряде юридических лиц Мейбатов выступает партнером большого сторонника президента РФ Владимира Путина – одиозного бизнесмена и депутата Госдумы России Константина Рыкова.

По состоянию на 2017 год в ООО "ГлобалМани" работала Свередюк Екатерина Андреевна – выпускница государственного университета телекоммуникаций. В то же время, то есть по совместительству, она работала в российской компании Lift-FM.

На сегодня Екатерина Свередюк — соучредитель ООО "ЛИФТ-ФМ КИЕВ" и ЗАО "Производственное объединение" АСТРА " (00309677).

Ее мать — ВАТУЛИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА — работает главным специалистом Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров Украины, о чем свидетельствуют ее декларации. Согласно данным из открытых источников в 2015 году она каким-то образом прошла проверку в рамках закона Об очищении власти.

Это вызывает кучу вопросов, ведь мужем чиновницы Ватулиной, согласно ее декларациям, является "гражданин России Олег". Чиновница не отмечает ни его фамилии, ни как его отчество. Впрочем, из других источников следует, что его полное имя — Ватулин Олег Анатолійович. Индивидуальный предприниматель, руководитель ООО "ОПТНЕФТЕТРЕЙД" (торговля газом), который в прошлом значился как основатель ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ" (ликвидировано только 01.08.2019). Интересно, чем именно занималось предприятие, потому что среди КЗЭД в частности:

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, другая;

деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

деятельность по управлению финансово-промышленными группами;

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Кстати, по состоянию на 2016 год Олег Ватулин, как и его дочь — тогдашняя сотрудница Globalmoney – работал в компании Lift-FM, зарегистрированной в стране-агрессоре. Позже они организовали одноименную компанию непосредственно в Украине.

Главный специалист финансового управления Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Хасиярова Татьяна Сулеймановна в 2018 году получила кредитные средства от ООО"Глобал Мани". За год до того кредит был записан на ее мать.

Бизнес Аврамова

Ранее конечным бенефициарным владельцем ООО "Глобал Мани" было ОАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новые Технологии".

Председателем наблюдательного совета и президентом АО числился Аврамов Иван Иванович.

В 2012 году Forbes опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Аврамову, который был передан изданию Аврамовым лично. В него, помимо прочих, Аврамов включил "Новые технологии", компанию "Карпатыбудинвест" и десятки других структур.

Кстати, "Карпатыбудинвест" фигурировало в уголовном расследованиии о хищении 1,7 миллиардов гривен, которые были направлены якобы на утепление школ. В 2013 году между ООО “Карпатыбудинвест” и ГП "Госэконинвест" был заключен договор о выполнении ремонтных работ 38 объектов в Луганской области за государственные средства. Однако большинство объектов так и остались неотремонтированными.

В 2014 году после смены власти в Украине и бегства Иванющенко и Аврамова за рубеж, их активы стали указывать своими владельцами никому не известных граждан ЮАР.

Впрочем, не так давно Аврамова сняли с розыска. Он вернулся в Украину и оформил себе дипломатический иммунитет стал консулом Болгарии в Бессарабии.

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Владельцам и руководству Globalmoney трудно отрицать связь с токсичными лицами, потому что информация об этом содержится в открытом доступе. Среди акционеров компании есть беглецы – ближайшие соратники такого же беглеца Януковича.

Однако, пока на государственном уровне у фирмы существует влиятельное прикрытие, даже обвинения в таком тяжком преступлении, как финансирование терроризма, не станет помехой для бизнеса. Хотя украинцам все труднее объяснить, почему Globalmoney до сих пор работает и ни одно расследование за многочисленные нарушения законодательства против этой компании не завершились ничем.