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Очередной обвал цен на газ: когда ждать снижения тарифов

STYLERЖизнь    23.06.2019 - 14:06
Очередной обвал цен на газ: когда ждать снижения тарифов
Тарифы на газ в Украине - цены опустятся на 13% (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Стоимость газа для предприятий опустится на 13%

Тарифы на газ в Украине станут еще более низкими. Цены на газ для промышленных потребителей снизятся еще на 13%. Компания НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала новые цены на топливо, которые начнут действовать с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 017,00 – 5 606,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

Это не первое снижение стоимости газа для промышленников. В июне Нафтогаз снизил цены на топливо для промышленных потребителей на 7,6% - 7,9% в зависимости от условий потребления и оплаты.

Очередной обвал цен на газ: когда ждать снижения тарифов

Тарифы на газ в Украине - цены опустятся на 13% (коллаж: РБК-Украина)

К слову, с 1 июня действует снижение тарифов на газ для частных потребителей. Так, украинцы платят в среднем на 1 гривну дешевле за кубометр газа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укртрансгаз" остался без газа для технологических нужд.

До этого "Днепропетровскгаз Сбыт" перечислил неиспользованные субсидии почти на 44 млн гривен.

Также мы писали, что "Нафтогаз" снова снижает цены на газ.

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