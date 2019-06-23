Черговий обвал цін на газ: коли чекати зниження тарифів

Тарифи на газ в Україні - ціни опустяться на 13% (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Вартість газу для підприємств опуститься на 13%

Тарифи на газ в Україні стануть ще більш низькими. Ціни на газ для промислових споживачів знизяться ще на 13%. Компанія НАК "Нафтогаз України" опублікувала нові ціни на паливо, які почнуть діяти з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє департамент комунікацій НАК "Нафтогаз України".

"Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. Залежно від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 5 017,00 – 5 606,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - йдеться в повідомленні.

Це не перше зниження вартості газу для промисловців. У червні "Нафтогаз" знизив ціни на паливо для промислових споживачів на 7,6% - 7,9% в залежності від умов споживання та оплати.

Тарифи на газ в Україні - ціни опустяться на 13% (колаж: РБК-Україна)

До речі, з 1 червня діє зниження тарифів на газ для приватних споживачів. Так, українці платять в середньому на 1 гривню дешевше за кубометр газу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укртрансгаз" залишився без газу для технологічних потреб.

До цього "Дніпропетровськгаз Збут" перерахував невикористані субсидії майже на 44 млн гривень.

Також ми писали, що "Нафтогаз" знову знижує ціни на газ.