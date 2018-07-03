Одесситы считают Труханова лучшим городским головой за период независимости Украины

Жители города готовы голосовать за него на следующих выборах

Во вторник, 3 июля, специалисты Европейского института социальных коммуникаций представили результаты опроса, проведённого в конце мая - начале июня текущего года.

Анализируя блок "Жизнь в городе", руководитель Института Александр Доброер сообщил, что на сегодняшний день лучшим городским головой Одессы с момента обретения Украиной Независимости одесситы считают действующего мэра - Геннадия Труханова.

По результатам опроса, такого мнения придерживаются 63,4% опрошенных. Отметим, что данный показатель в 4 раза превышает уровень поддержки Эдуарда Гурвица, в 25 раз - Алексея Костусева и более чем в 30 раз – Руслана Боделана, которые так же в разные периоды руководили городом после 1991 года.

Как показали результаты опроса, именно Геннадий Труханов "сделал более всего для того, чтобы жизнь одесситов стала удобной и комфортной".

Большинство респондентов вполне удовлетворяет то, как решаются насущные проблемы города. Во всяком случае, именно такого мнения придерживаются 55,65% опрошенных.

При этом, по их мнению, за последний год жизнь в городе заметно улучшилась.

В результате, сегодня теперь почти 80% одесситов связывают как свое будущее, так и будущее своих детей непосредственно с Одессой.

При этом, если бы выборы в горсовет проводились в ближайшее воскресенье, то почти половина одесситов (49,4%) поддержали бы партию "Доверяй делам", лидером которой считается Труханов.

Фото: Специалисты Европейского института социальных коммуникаций

В свою очередь, руководитель регионального отделения Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко, добавил, что "…из всех политиков, готовых принять участие в выборах городского головы, с рейтингом нынешнего мэра Геннадия Труханова пока не может сравниться никто".

Опрос проводился с 17 мая по 1 июня 2018 года. В нем методом face to face было опрошено 1200 человек. При этом уровень погрешности не превышает 2,8%.

Напомним, соцопрос показал, сколько россиян знают о голодовке Олега Сенцова.

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