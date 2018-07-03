Одесити вважають Труханового кращим міським головою за період незалежності України

Мешканці міста готові голосувати за нього на наступних виборах

У вівторок, 3 липня, фахівці Європейського інституту соціальних комунікацій представили результати опитування, проведеного наприкінці травня - початку червня поточного року.

Аналізуючи блок "Життя в місті", керівник Інституту Олександр Доброєр повідомив, що на сьогоднішній день кращим міським головою Одеси з моменту здобуття Україною Незалежності одесити вважають чинного мера Геннадія Труханова.

За результатами опитування, такої думки дотримуються 63,4% опитаних. Зазначимо, що даний показник в 4 рази перевищує рівень підтримки Едуарда Гурвіца, в 25 разів - Олексія Костусєва і більш ніж у 30 разів – Руслана Боделана, які так само в різні періоди керували містом після 1991 року.

Як показали результати опитування, саме Геннадій Труханов "зробив найбільше для того, щоб життя одеситів стала зручним і комфортним".

Більшість респондентів цілком задовольняє те, як вирішуються нагальні проблеми міста. У всякому разі, саме такої думки дотримуються 55,65% опитаних.

При цьому, на їхню думку, за останній рік життя в місті помітно покращилася.

В результаті, сьогодні тепер майже 80% одеситів пов'язують своє майбутнє, так і майбутнє своїх дітей безпосередньо з Одесою.

При цьому, якщо б вибори до міськради проводилися найближчої неділі, то майже половина одеситів (49,4%) підтримали б партію "Довіряй справам", лідером якої вважається Труханов.

Фото: Фахівці Європейського інституту соціальних комунікацій

У свою чергу, керівник регіонального відділення Комітету виборців України Анатолій Бойко, додав, що "...з усіх політиків, готових взяти участь у виборах міського голови, з рейтингом нинішнього мера Геннадія Труханова поки не може зрівнятися ніхто".

Опитування проводилося з 17 травня по 1 червня 2018 року. У ньому методом face to face було опитано 1200 осіб. При цьому рівень похибки не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, соцопитування показало, скільки росіян знають про голодування Олега Сенцова.

Чи потрібно соціалізувати ромів - опитування