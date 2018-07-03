Оказались в ловушке: спасатели обнаружили пропавшую футбольную команду и тренера

Детям грозит прожить в пещере несколько месяцев

Спасатели обнаружили детскую футбольную команду и тренера, которые пропали 9 дней назад в тайских пещерах. Об этом сообщает BBC.

12 мальчиков из детской футбольной команды вместе со своим тренером исчезли еще 23 июня, отправившись в пещерный комплекс в Чианг Рай на севере Таиланда. Через 9 дней поисков их смогли отыскать спасатели.

Как сообщается, путешествие детей прервал ливень. Он залил пещеру, в которой дети с тренером спрятались от непогоды, и заблокировал им выход наружу. Спасатели разыскивали их вдоль всей протяженности пещеры, а это 8 километров.

Оказалось, что футболисты могут провести в каменной ловушке еще не один месяц, так как на севере Таиланда наступил сезон дождей, который продолжается до сентября-октября. В это время пещеры почти всегда стоят затопленные.

Дело в том, что из-за того, что пещера затоплена, вызволить детей можно только при условии откачивания воды или с помощью водолазов и ныряния под воду.

Воду откачивать уже пытались, все попытки не были успешными. А вот нырять дети, к сожалению, не умеют. С учетом того, что вокруг детей сейчас находиться вода, они могли бы научиться нырять, но эксперты предостерегают от таких попыток, так как вода слишком грязная.

Кроме того, для неопытных водолазов прохождение по грязным водам, в которых плохая видимость, очень опасно.

Остается только ожидать, пока вода спадет сама, а на это может уйти не одна неделя. В этот период детям и тренеру будут постоянно доставлять еду и оказывать помощь.

На данный момент, в рамках спасательной операции продолжают прочищать горный склон в надежде найти еще один путь к пещере.

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