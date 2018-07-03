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Интервью

В Днепре два подростка упали в 35-метровую пропасть

STYLERLIFE        03.07.2018 - 17:42
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Медики были шокированы состоянием девушек

В Днепропетровской области две девушки-подростка упали в глубокий, 35-метровый карьер. Об этом сообщает ТСН.

Два подростка, 14 и 15 лет, гуляли возле карьера, где добывают руду. Одна из девушек не удержала в руках ключи от дома и уронила их на землю. Ключи покатились вниз. Девушки начали по камням спускаться, чтобы достать ключи, но поскользнулись и упали вниз, в карьер, глубина которого 35 метров.

Самостоятельно выбраться из каменной ловушки подростки не смогли, но у них получилось дозвониться до родителей, а уже те вызвали спасателей.

Практически в темноте сотрудники ГСЧС обнаружили девушек. На них надели куртки и каски, потом обвязали веревками и вытащили на поверхность, где передали в руки медикам.

Врачи скорой медицинской помощи были поражены тем, что у девушек после такого падения не было переломов и других травм. Единственное, что у них диагностировали - это легкое переохлаждение, так как они находились под землей более трех часов в ожидании спасателей.

Видео: ТСН

Кстати, в Киеве подросток-"зацепер" едва не погиб на крыше электрички.

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Теги: Днепр, подростки, происшествие
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