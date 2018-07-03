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У Дніпрі два підлітка впали в 35-метрову прірву

STYLERLIFE        03.07.2018 - 17:42
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Медики були шоковані станом дівчат

У Дніпропетровській області дві дівчини-підлітка впали в глибокий, 35-метровий кар'єр. Про це повідомляє ТСН.

Два підлітка, 14 і 15 років, гуляли біля кар'єру, де видобувають руду. Одна з дівчат не втримала в руках ключі від будинку і впустила їх на землю. Ключі покотилися вниз. Дівчата почали по камінню спускатися, щоб дістати ключі, але посковзнулися і впали вниз, в кар'єр, глибина якого 35 метрів.

Самостійно вибратися з кам'яної пастки підлітки не змогли, але у них вийшло додзвонитися до батьків, а вже ті викликали рятувальників.

Практично в темряві співробітники ДСНС виявили дівчат. На них наділи куртки і каски, потім обв'язали мотузками й витягли на поверхню, де передали до рук медиків.

Лікарі швидкої медичної допомоги були вражені тим, що у дівчат після такого падіння не було переломів та інших травм. Єдине, що у них діагностували - це легке переохолодження, оскільки вони знаходилися під землею більше трьох годин в очікуванні рятувальників.

Відео: ТСН

До речі, у Києві підліток-"зацепер" ледь не загинув на даху електрички.

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Теги: Днепр, подростки, происшествие
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