Опинилися в пастці: рятувальники знайшли зниклу футбольну команду і тренера

Дітям загрожує прожити в печері кілька місяців

Рятувальники виявили дитячу футбольну команду і тренера, які зникли 9 днів тому в тайських печерах. Про це повідомляє BBC.

12 хлопчиків з дитячої футбольної команди разом зі своїм тренером зникли ще 23 червня, відправившись в печерний комплекс в Чіанг Рай на півночі Таїланду. Через 9 днів пошуків їх змогли відшукати рятувальники.

Як повідомляється, подорож дітей перервала злива. Вона залила печеру, в якій діти з тренером сховалися від негоди, і заблокувала їм вихід назовні. Рятувальники розшукували їх уздовж всій протяжності печери, а це 8 кілометрів.

Виявилося, що футболісти можуть провести в кам'яній пастці ще не один місяць, так як на півночі Таїланду настав сезон дощів, який триває до вересня-жовтня. В цей час печери завжди стоять затоплені.

Справа в тому, що з-за того, що печера затоплена, визволити дітей можна лише за умови відкачування води або за допомогою водолазів і пірнання під воду.

Відкачувати воду вже намагалися, всі спроби не були успішними. А ось пірнати діти, на жаль, не вміють. З урахуванням того, що навколо дітей зараз знаходитися вода, вони могли б навчитися пірнати, але експерти застерігають від таких спроб, так як вода дуже брудна.

Крім того, для недосвідчених водолазів проходження по брудним водам, в яких погана видимість, дуже небезпечно.

Залишається тільки чекати, поки вода спаде сама, а на це може піти не один тиждень. У цей період дітям і тренеру будуть постійно доставляти їжу і надавати допомогу.

На даний момент, в рамках рятувальної операції продовжують прочищати гірський схил в надії знайти ще один шлях до печери.

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