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Отмечал рождение первенцев: в Киеве мужчина упал с катера и утонул

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 16:04
Отмечал рождение первенцев: в Киеве мужчина упал с катера и утонул
Мужчина трагически утонул в Днепре – все подробности (коллаж РБК-Украина)

Мужчина отмечал рождение первенцев, которых ждал более 10 лет

Мужчина, который отмечал с друзьями рождение первенцев, трагически утонул в Днепре. Инцидент произошел в Киеве, в ночь на 25 июля. Как сообщается, около 1:30 друзья, которые вместе с ним катались и отмечали рождение близнецов, заметили, что виновника торжества нет на катере. Детали происшествия рассказали родственники мужчины, сообщает "Страна.UA".

Как сообщается, мужчина с компанией друзей отмечал рождение близнецов. Дети были долгожданными первенцами, которых они с женой ждали на протяжении 10 лет. В результате, прибегнув к ЭКО, пара смогла зачать детей. Пока жена после родов находилась в больнице, мужчина отмечал рождение детей с друзьями на прогулочном катере.

Во время празднования, около 01:30, мужчина упал с катера в реку. Друзья, заметив его исчезновение, вызвали спасателей и полицию. Пострадавшего нашли примерно в двух метрах от берега и достали его на пристань неподалеку от Почтовой площади. Медикам не удалось спасти его жизнь.

Сейчас близкие семьи планируют призвать на помощь психолога, чтобы сообщить супруге погибшего трагическую новость.

Отмечал рождение первенцев: в Киеве мужчина упал с катера и утонул

Мужчина трагически утонул в Днепре – все подробности (фото: RGBStock)

Напомним, что ранее под Хмельницким нашли тело ребенка возле путей.

Ранее STYLER писал, что на киевлянку напал неизвестный мужчина и пытался утопить.

До этого мы сообщали, что на курорте под Херсоном мать утонула на глазах у сына.

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