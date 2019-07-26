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Відзначав народження первістків: у Києві чоловік впав з катера і потонув

STYLERЖиття    26.07.2019 - 16:04
Відзначав народження первістків: у Києві чоловік впав з катера і потонув
Чоловік трагічно потонув у Дніпрі – всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Чоловік зазначав народження первістків, яких чекав більше 10 років

Чоловік, який відзначав з друзями народження первістків, трагічно потонув у Дніпрі. Інцидент стався у Києві, у ніч на 25 липня. Як повідомляється, близько 1:30 друзі, які разом з ним каталися і відзначали народження близнюків, помітили, що винуватця торжества немає на катері. Деталі події розповіли родичі чоловіка, повідомляє "Страна.UA".

Як повідомляється, чоловік з компанією друзів відзначав народження близнюків. Діти були довгоочікуваними первістками, яких вони з дружиною чекали протягом 10 років. В результаті, вдавшись до ЕКО, пара змогла зачати дітей. Поки дружина після пологів перебувала в лікарні, чоловік відзначав народження дітей з друзями на прогулянковому катері.

Під час святкування, близько 01:30, чоловік впав з катера в річку. Друзі, помітивши його зникнення, викликали рятувальників і поліцію. Потерпілого знайшли приблизно в двох метрах від берега і дістали його на пристань неподалік від Поштової площі. Медикам не вдалося врятувати його життя.

Зараз близькі родини планують закликати на допомогу психолога, щоб повідомити дружині загиблого трагічну новину.

Відзначав народження первістків: у Києві чоловік впав з катера і потонув

Чоловік трагічно потонув у Дніпрі – всі подробиці (фото: RGBStock)

Нагадаємо, що раніше під Хмельницьким знайшли тіло дитини біля залізничних шляхів.

Раніше STYLER писав, що на киянку напав невідомий чоловік і намагався втопити.

До цього ми повідомляли, що на курорті під Херсоном мати потонула на очах у сина.

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