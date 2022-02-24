Пальчики оближешь! Такие простые и вкусные апельсиновые пирожные вы еще не ели
Запах апельсинов и корицы "звучат" очень ароматно, к тому же такое сочетание очень кстати для холодного времени года. А если так пахнет аппетитная выпечка, приготовить которую не составить труда?
Фуд-блогер Дарья Дорошкевич на странице в Instagram предложила приготовить вкуснейшие кексы-пирожные с корицей, которые покорят вкусом.
Апельсиновые кексы-пирожные с коричной корочкой
Этот десерт можно приготовить и в форме пирога, и в форме кекса, и в форме маленьких порционных кексов.
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Апельсиновые кексы покорят своим вкусом (instagram.com/treskablog)
Ингридиенты:
(Из расчета для формы диаметром 20 см или кексовой формы)
- 100 г холодного сливочного масла
- 150 г пшеничной муки высшего сорта
- Большая щепотка соли
- 1 желток
- 2 апельсина среднего размера
- 250 мл ряженки
- 3 крупных яйца
- 70 г сахара + 1 ст.л. сахара
- 2 ч.л.корицы
- 2 ст.л. коричневого сахара
Приготовление:
- В блендер кладем нарезанное кубиками сливочное масло, добавляем соль, 1 ст.л. сахара и муку. Измельчить продукты до крошки. Добавить желток, измельчить еще раз - должна получиться очень крупная крошка.
- В смазанную сливочным маслом форму для запекания выложить тесто - разбрасывайте крупную крошку по дну, не надо ее приминать.
- Снять цедру одного апельсина, выдавить сок 2-х апельсинов. В чашу блендера сложить яйца, добавить апельсиновый сок, цедру, сахар и ряженку. Измельчить до однородности.
- Залить апельсиновой массой крошку. Сверху очень аккуратно по всей поверхности равномерно насыпать корицу, а затем также равномерно - коричневый сахар.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 55 мин. Признак готовности - небольшие трещинки на коричной корочке.
- Готовый десерт полностью охладить, достать из формы и нарезать на квадратики. Приятного аппетита!
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