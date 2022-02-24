Пальчики оближешь! Такие простые и вкусные апельсиновые пирожные вы еще не ели

Запах апельсинов и корицы "звучат" очень ароматно, к тому же такое сочетание очень кстати для холодного времени года. А если так пахнет аппетитная выпечка, приготовить которую не составить труда?

Фуд-блогер Дарья Дорошкевич на странице в Instagram предложила приготовить вкуснейшие кексы-пирожные с корицей, которые покорят вкусом.

Апельсиновые кексы-пирожные с коричной корочкой

Этот десерт можно приготовить и в форме пирога, и в форме кекса, и в форме маленьких порционных кексов.



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Апельсиновые кексы покорят своим вкусом (instagram.com/treskablog)

Ингридиенты:

(Из расчета для формы диаметром 20 см или кексовой формы)

100 г холодного сливочного масла

150 г пшеничной муки высшего сорта

Большая щепотка соли

1 желток

2 апельсина среднего размера

250 мл ряженки

3 крупных яйца

70 г сахара + 1 ст.л. сахара

2 ч.л.корицы

2 ст.л. коричневого сахара

Приготовление: