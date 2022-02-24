Пальчики оближеш! Такі прості і смачні апельсинові тістечка ви ще не їли

Запах апельсинів і кориці "звучать" дуже ароматно, до того ж таке поєднання дуже до речі для холодної пори року. А якщо так пахне апетитна випічка, приготувати яку не складе труднощів?

Фуд-блогер Дар'я Дорошкевич на сторінці в Instagram запропонувала приготувати смачні кекси-тістечка з корицею, які підкорять смаком.

Апельсинові кекси-тістечка з коричною скоринкою

Цей десерт можна приготувати і в формі пирога, і в формі кексу, і в формі маленьких порційних кексів.



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Апельсинові кекси підкорять своїм смаком (instagram.com/treskablog)

Інгредієнти:

(З розрахунку для форми діаметром 20 см або кексової форми)

100 г холодного вершкового масла

150 г пшеничного борошна вищого гатунку

Велика щіпка солі

1 жовток

2 апельсини середнього розміру

250 мл ряжанки

3 великих яйця

70 г цукру + 1 ст. л. цукру

2 ч. л. кориці

2 ст. л. коричневого цукру

Приготування: