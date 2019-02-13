Пенсионерку выгнали из квартиры за коммунальные долги: все подробности (фото, видео)

Видео: YouTube / ТРК Лозова

В Харьковской области в Лозовой пенсионерку выселили из квартиры за задолженность по коммунальным услугам на сумму более 20 тысяч гривен. Как говорится в среду, 13 февраля, в сюжете местного телеканала "ТРК Лозова", вместе с женщиной в квартире также зарегистрированы двое ее взрослых сыновей.

По словам соседей, малодые люди просто иногда приезжают в гости, но там не проживают.

Квартиру в многоэтажке на 4 микрорайоне продали на торгах еще три года назад, рассказали в Лозовском отделе исполнительной службы. Все это время пенсионерка проживала там и не платила за коммуналку. 8 февраля женщину выселили.

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После длительных возражений, уже бывшая хозяйка позволила вывезти вещи из квартиры. Два месяца их будут хранить в жилищно-управляющей компании. Затем, если их не заберут, вещи продадут, а деньги передадут пенсионерке.

Как рассказал начальник Лозовского отдела исполнительной службы Виталий Бунякин, женщину почти год уговаривали, чтобы обратилась к КПЖУ, сделала договор реструктуризации и оплатила долг, иначе квартиру продадут.

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"Должники продолжали не платить. Занимались только тем, что нанимали адвокатов, которым они платили за это деньги. И эту квартиру передали на реализацию", - заявил он.

В ситуацию обещает вмешаться городская власть.

"У нас вызывает, мягко говоря, недоумение та ситуация, которая сейчас возникла. Поэтому мы обратимся в правоохранительные органы, чтобы они проверили, почему за такую ​​небольшую сумму была продана квартира, и почему люди сейчас фактически лишаются жилья, и их выставляют на улицу", - заявил секретарь Лозовского горсовета Сергей Коба.

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Также чиновник добавил, что должен быть здравый смысл и нормальное отношение к своим землякам.

Сама же пенсионерка тем временем продолжает отстаивать свое право на квартиру в суде. Общаться с журналистами она отказалась.

Сейчас женщина живет у своей сестры.

Отметим, что кроме этой квартиры весной 2016 года Лозовские исполнители продали еще три. Их владельцы задолжали коммунальщикам по несколько десятков тысяч гривен. Долг тогда им вернули, а остальное отдали бывшим хозяевам, которые оставили жилье добровольно.

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Как сообщалось ранее, в Тернопольской области жену бойца ВСУ, который воюет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вместе с детьми выселяют из квартиры в общежитии.

Напомним, согласно принятыми правительством изменениями в порядок назначения субсидий, украинцев могут лишить госпомощи за просрочку платежей за коммуналку на 30 дней. То есть, срок урезали вдвое. Гражданам, которые задолжали не более 340 гривен (20 необлагаемых минимумов), позволили избежать такого наказания.

Как сообщалось, в правительстве оптимистически смотрят на новшества в механизме монетизации субсидий для коммуналки - с 1 марта гражданам на карточки или наличными будут перечислять деньги для оплаты услуг ЖКХ - однако экономисты и политологи другого мнения. Они опасаются, что украинцы без должного контроля потратят средства на другие цели.