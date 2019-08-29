Первый день работы Рады: исторические фото из зала и веселые селфи нардепов

Верховная Рада 9 созыва начала свою работу 29 августа, а новые народные депутаты начали понемногу осваиваться на рабочих местах. Парламентарии с удовольствием делали селфи, а также снимали видеоролики, демонстрирующее их работу.

Как проходит первый день работы новой Верховной Рады

Предлагаем вам большой фоторепортаж из зала Верховной Рады, где 29 августа собрались народные депутаты. На снимках, сделанных фотографом РБК-Украина Виталием Носачем, видно, что зал заседаний полностью заполнен как новоиспеченными, так и опытными политиками.

Депутаты Верховной Рады 9 созыва (фото: РБК-Украина)

В кулуарах парламента также было "горячо".

Депутаты кулуарах Верховной Рады (фото: РБК-Украина)

Зеленский в Верховной Раде

Владимир Зеленский также присутствовал в Раде 29 августа. Он поддержал депутатов и пожелал им удачи в борьбе за лучшее будущее Украины.

Владимир Зеленский в Верховной Раде 29 августа (фото: РБК-Украина)

Депутаты делают селфи и хвастаются ими в сети

Сами нардепы абсолютно не стесняются и публикуют фотоотчеты о первом дне в Раде в соцсетях, особой активностью отличились народные избранники от партии "Слуга Народа".

Так, например, всем известный уличный художник и куратор Гео Лерос запостил фото из Рады, на котором он в красных носках.

"Ни пуха!" - лаконично подписал он снимок.

Гео Лерос в Раде (фото из соцсетей)

Гео Лерос в Раде (фото из соцсетей)

"Слуга народа" Дмитрий Разумков похвастался пропуском и значком.

Дмитрий Разумков показал значок (Facebook/Дмитрий Разумков)

Депутат Александр Ткаченко запостил видеоролик, в котором можно увидеть Владимира Гройсмана. Судя по видео, депутаты очень рады первому рабочему дню.

"Присягу приняли новые депутаты. Все радуются и машут", - подписал Ткаченко видео.

Александр Ткаченко запостил видеоролик

А вот Ирина Геращенко опубликовала множество снимков из Рады с разными людьми. На одном из снимков можно увидеть Яну Зинкевич.

Ирина Геращенко и Яна Зинкевич (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)

"Засветился" в Раде и певец Святослав Вакарчук, который состоит в партии "Голос".

Ирина Геращенко и Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)

Украинский чемпион, призер Олимпиады, а ныне депутат от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк похвастался тем, что он первый темнокожий нардеп в Раде.

"Украинцы! Покажите это фото всем, кто упорно утверждает про засилие праворадикальных сил в Украине", - подписал борец фото.

Жан Беленюк (фото: facebook.com/zhanbeleniuk)

"Доброе утро, Украина", - подписал видео экс-журналист Максим Ткаченко.

Максим Ткаченко в Раде

Владлен Неклюдов настроен оптимистично и подписал снимок коротко: "В добрый путь".

Владлен Неклюдов (фото: Facebook/Владлен Неклюдов)

Ранее мы писали о том, куда поселили иногородних депутатов Верховной Рады.