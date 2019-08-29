Перший день роботи Ради: історичні фото із залу і веселі селфі нардепів

Новоспечені депутати із задоволенням фотографуються на робочих місцях у Верховній Раді 9 скликання 29 серпня
Верховна Рада 9 скликання розпочала свою роботу 29 серпня, а нові народні депутати почали потроху освоюватися на робочих місцях. Парламентарії з задоволенням робили селфі, а також знімали відеоролики, що демонструє їх роботу.
Пропонуємо вам великий фоторепортаж із зали Верховної Ради, де 29 серпня зібралися народні депутати. На знімках, зроблених фотографом РБК-Україна Віталієм Носачем, видно, що зал засідань повністю заповнений як молодими, так і досвідченими політиками.
Депутати Верховної Ради 9 скликання (фото: РБК-Україна)
В кулуарах парламенту також було "гаряче".
Депутати кулуарах Верховної Ради (фото: РБК-Україна)
Володимир Зеленський також був присутній на Раді 29 серпня. Він підтримав депутатів та побажав їм успіху в боротьбі за краще майбутнє України.
Володимир Зеленський у Верховній Раді 29 серпня (фото: РБК-Україна)
Самі нардепи абсолютно не соромляться і публікують фотозвіти про перший день в Раді в соцмережах, особливою активністю відзначилися народні обранці від партії "Слуга Народу".
Так, наприклад, всім відомий вуличний художник і куратор Гео Лерос запостив фото з Ради, на якому він в червоних шкарпетках.
"Ні пуху!" - лаконічно підписав він знімок.
Гео Лерос в Раді (фото з соцмереж)
Гео Лерос в Раді (фото з соцмереж)
"Слуга народу" Дмитро Разумков похвалився пропуском і значком.
Дмитро Разумков показав значок (Facebook/Дмитро Разумков)
Депутат Олександр Ткаченко запостив відеоролик, в якому можна побачити Володимира Гройсмана. Судячи з відео, депутати дуже раді першому робочому дню.
"Прийняли присягу нові депутати. Всі радіють і махають", - підписав Ткаченко відео.
Олександр Ткаченко запостив відео
А ось Ірина Геращенко опублікувала безліч знімків з Ради з різними людьми. На одному зі знімків можна побачити Яну Зінкевич.
Ірина Геращенко та Яна Зінкевич (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)
"Засвітився" у Раді і співак Святослав Вакарчук, який є лідером партії "Голос".
Ірина Геращенко та Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)
Український чемпіон, призер Олімпіади, а нині депутат від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк похвалився тим, що він перший темношкірий нардеп в Раді.
"Українці! Покажіть це фото всім, хто вперто стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні", - підписав борець фото.
Жан Беленюк (фото: facebook.com/zhanbeleniuk)
"Доброго ранку, Україна", - підписав відео екс-журналіст Максим Ткаченко.
Максим Ткаченко в Раді
Владлен Неклюдов налаштований оптимістично і підписав знімок коротко: "В добру путь".
Владлен Неклюдов (фото: Facebook/Владлен Неклюдов)
Раніше ми писали про те, куди поселили іногородніх депутатів Верховної Ради.