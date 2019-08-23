Петр Порошенко присоединился к флешмобу в честь Дня флага: фото и видео

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко вместе с украинцами отпраздновал День государственного флага на Михайловской площади

Петр Порошенко, бывший президент Украины, присоединился к флешмобу в честь празднования Дня государственного флага, который все украинцы традиционно отмечают 23 августа, накануне самого большого для нашей страны праздника - Дня Независимости Украины.

"Украинские военные, рискуя жизнью, поднимают государственный флаг над освобожденными от оккупантов городами, и мы должны ценить символ украинской государственности", - подчеркнул во время флеш-моба организованного ГО "Справа Громад", пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Под этим флагом мы освобождали и Славянск, и Лисичанск, и Северодонецк, освобождали две трети оккупированного Донбасса. Люди рисковали жизнью для того, чтобы поднять украинский сине-желтый флаг над каждым освобожденным городом, селом и поселком. Я стремлюсь, чтобы как можно быстрее мы вернули его в Донецк и Луганск, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай. Сделаем все возможное, чтобы Украина вернулась на Донбасс, а Донбасс вернулся в Украину, и чтобы Украина вернулась в Крым, а Крым вернулся в Украину", - подчеркнул экс-президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Под этим флагом мы будем повторять героизм воинов УПА, героев национально-освободительных соревнований, героизм тех, кто боролся и борется за то, чтобы сохранить государство сейчас. Значительная часть ветеранов сегодня здесь вместе с нами", - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что важным шагом во время его президентства стало внедрение военного приветствия "Слава Украине! Героям Слава!", а также гимна украинского войска.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Мы всегда помним, что вернули наше историческое воинское приветствие, наш гимн Вооруженных Сил Украины "Зродились ми великої години", мне приятно, что ровно через 4 минуты мы в 19:19 в столетие Акта Злуки мы провозгласим историческое приветствие "Слава Украине!" - сказал пятый президент Украины.

Он подчеркнул, что флэш-моб состоялся в 15 городах Украины, а к мероприятиям присоединились тысячи людей, и поблагодарил украинцев за то, что Украина и государственный флаг в их сердцах.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Создание украинской государственности, а именно украинской армии, защита украинского языка, создание нашей независимой автокефальной единой соборной православной церкви - это основы украинской государственности. На все это нас вдохновляет украинский флаг. Благодарен, что вы не равнодушны и бережете Украину, наш флаг!" - подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко выразил обеспокоенность тем фактом, что новая власть не уделяет достаточного внимания формированию международной коалиции поддержки Украины и позволила ослабление давления на Россию некоторых стран, например США и Франции.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Мы мощная команда украинцев, которая любит свое государство и сделала за 5 лет все, чтобы сохранить независимость, ее в сердце, как целостное государство, сохранить нацию и народ. Мы сделали все, чтобы весь мир объединился вокруг Украины.

К сожалению, сейчас эта мощная мировая солидарность становится слабее, появляются разговоры, о том, что они уже пригласят Россию обратно в большую восьмерку. Делают все, чтобы разрушить то, что сделали мы. Это не вопрос политики, а вопрос сохранения страны. Мы должны обеспечить место Украины в мире и соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины". Мы должны влиять на наше будущее, на судьбу, какая ждет наше государство, народ, Вооруженные Силы Украины, церковь, язык. Большая цена заплачена за нашу независимость", - сказал лидер "Европейской Солидарности".

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко отметил символичность избрания местом для проведения флеш-моба Михайловской площади, на которой разыгрывались трагические события Революции Достоинства, и провозгласил: "Наступит день, когда один провозгласит: "Слава Украине!" А миллионы ответят: "Героям слава!"

В завершение мероприятия участники "а капелла" спели гимн Украины.

Рад видеть каждого из вас на Михайловской площади, где 100 лет назад в единое целое соединились Украинская и Западноукраинская Народные Республики. Сегодня, как и сто лет назад, мы собрались здесь, и нас объединяет сине-желтый стяг. Недаром говорили: "И придет время, когда один скажет "Слава Украине! ", а миллионы ответят "Героям слава!". Пусть эти слова сегодня звучат в полный голос! Опубликовано Петром Порошенко Пятница, 23 августа 2019 г.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

К слову, посольство Великобритании трогательно поздравило украинцев с Днем независимости известной песней.

Ранее в сети показали фото генерального прогона "Ходи Гідності" на Майдане, которая пройдет уже 24 августа в Киеве. Над постановкой альтернативного парада работают режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.