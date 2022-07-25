Плов превратится в размазню: самые частые ошибки в готовке блюда
Если вы готовите плов, а получается рисовая каша с мясом, или же какая-то размазня, стоит знать о типичных ошибках, которые портят это невероятное блюдо.
Как нельзя делать при приготовлении плова, пишет Golapravda.
Выберите правильный рис
Присмотритесь к сортам басмати, жасмин и девзир. Они специально выведены для приготовления плова. Кроме того, можно взять рис с пометкой "для плова".
Следите за пропорциями
Помните, что на 1 килограмм риса уходит 1 килограмм мяса. На 1 кг мяса - не менее 500-800 граммов овощей (из них около 300 г - это лук).
Посуда имеет значение
Лучше всего для плова подойдет чугун с толстыми стенками. Обязательно к нему должна быть крышка. На определенном этапе готовки плов надо будет крышкой накрывать.
Фото: Как правильно приготовить плов (pixabay)
Жира не много и не мало
На 1 килограмм риса нужно 250 или 300 граммов масла. От этого зависит вкус, рассыпчатость и аромат плова. Лучше всего смешать различные жиры: животные и растительные.
Готовим зирвак
Овощи и мясо надо не только обжарить на медленном огне, но и протушить в бульоне. Это называется зирвак. А потом уже туда добавить сам рис. Баранину нужно тушить около 45-50 минут, а говядину - около 1-1,5 часов.
Правильное количество воды
Кулинары количество воды считают по формуле: 1,2 части воды на 1 часть риса.
Специи важнее риса
Добавлять их нужно в зажарку, а не в рис. Без зиры, паприки, перца, головки чеснока и соли получится обычная рисовая каша. Можно поэкспериментировать с барбарисом и шафраном.
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