Плов перетвориться на розмазню: найчастіші помилки в готуванні страви
Якщо ви готуєте плов, а виходить рисова каша з м'ясом, або ж якась розмазня, варто знати про типові помилки, які псують цю неймовірну страву.
Як не можна робити при приготуванні плову, пише Golapravda.
Виберіть правильний рис
Придивіться до сортів басматі, жасмин і девзір. Вони спеціально виведені для приготування плову. Крім того, можна взяти рис з позначкою "для плову".
Стежте за пропорціями
Пам’ятайте, що на 1 кілограм рису йде 1 кілограм м’яса. На 1 кг м’яса - не менше 500-800 грамів овочів (з них близько 300 г - це цибуля).
Посуд має значення
Найкраще для плову підійде чавун з товстими стінками. Обов’язково до нього має бути кришка. На певному етапі готування плов треба буде кришкою накривати.
Фото: Як правильно приготувати плов (pixabay)
Жиру не багато і не мало
На 1 кілограм рису потрібно 250 або 300 грамів олії. Від цього залежить смак, крихкість і аромат плову. Найкраще змішати різні жири: тваринні і рослинні.
Готуємо зірвак
Овочі та м’ясо треба не лише обсмажити на повільному вогні, а й протушкувати в бульйоні. Це називається зірвак. А вже потім - туди додати сам рис. Баранину потрібно тушкувати близько 45-50 хвилин, а яловичину - близько 1-1,5 годин.
Правильна кількість води
Кулінари кількість води рахують за формулою: 1,2 частини води на 1 частину рису.
Спеції важливіші за рис
Додавати їх потрібно в засмажку, а не рис. Без зіри, паприки, перцю, головки часнику та солі вийде звичайна рисова каша. Можна поекспериментувати з барбарисом і шафраном.
Раніше ми писали, які помилки при засолюванні огірків зіпсують вашу закуску.
Також повідомлялося про помилки при готуванні курки, які безнадійно зіпсують її смак.