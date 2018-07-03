Подорожание моркови: стало известно, почему поднялась цена на корнеплод

Эксперт разъяснил ситуацию с овощем

В украинских супермаркетах подорожала морковь. Украинцам продают корнеплод по 45-50 гривен за килограмм. Директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал о причинах подорожания, передает Gazeta.ua.

"Действительно, морковь подорожала. Ведь старой, фактически, нет, а урожай, на который рассчитывали, в половину меньше, чем прогнозировали. Кроме того, с начала года активно дорожали все овощи, кроме моркови. Теперь она нагоняет. Производители отпускают морковь от 19-20 гривен за килограмм", - отметил Дорошенко.

"В магазинах ее продают от 30 гривен за килограмм. Кроме того, в Европе морковь тоже не дешевая. Правда сейчас в соседних странах она стоит меньше, чем в Украине", - рассказал Дорошенко.

"Цена на морковь начнет падать через две-три недели. Тогда увеличится предложение на рынке за счет не только хозяйств, но и промышленников", - добавил эксперт.

Подорожание моркови заметили многие жители столицы. О цене на морковь в супермаркетах Киева написал блогер Клим Братковский.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Кстати, Украина вошла в список топ-10 стран, в которых больше всего тратятся на продукты.

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