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Подорожчання моркви: стало відомо, чому піднялася ціна на коренеплід

STYLERLIFE        03.07.2018 - 14:20
Фото: pixabay.com/jackmac34
Фото: pixabay.com/jackmac34

Експерт роз'яснив ситуацію з овочем

В українських супермаркетах подорожчала морква. Українцям продають коренеплід по 45-50 гривень за кілограм. Директор асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів про причини подорожчання, передає Gazeta.ua.

"Справді, морква подорожчала. Адже старої, фактично, немає, а урожай, на який розраховували, в половину менше, ніж прогнозували. Крім того, з початку року активно дорожчали всі овочі, крім моркви. Тепер вона наганяє. Виробники відпускають моркву від 19-20 гривень за кілограм", - зазначив Дорошенко.

"В магазинах її продають від 30 гривень за кілограм. Крім того, в Європі морква теж не дешева. Правда, зараз у сусідніх країнах вона коштує менше, ніж в Україні", - розповів Дорошенко.

"Ціна на моркву почне падати через два-три тижні. Тоді збільшиться пропозиція на ринку за рахунок не тільки господарств, але і промисловців", - додав експерт.

Подорожчання моркви помітили багато жителів столиці. Про ціни на моркву в супермаркетах Києва написав блогер Клім Братківський.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Скріншот поста (facebook.com/valentina.amelchenko.5)

До речі, Україна увійшла в список топ-10 країн, в яких найбільше витрачаються на продукти.

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Теги: продукты питания, супермаркет
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