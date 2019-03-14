Подруга "регионалов": MARUV стала фигуранткой нового скандала

Кириленко считает MARUV "подругой регионалов"

MARUV стала фигуранткой нового скандала сама того не ведая. Так, во время диалога вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко с "оппоблоковцем" Василием Нимченко в парламенте, второй предложил члену Кабмина "фестивалить в другом месте, а не в Верховной Раде".

После этих слов Кириленко, который ранее сказал, что Украина может передумать насчет Евровидения 2019, отметил, что не позволит "регионалам указывать, где быть и чем заниматься".

"Ваш вождь Янукович разворовал страну, пригласил сюда путинские войска и сбежал. Ваш премьер Азаров разворовал страну и сбежал. Прокурор Пшонка разворовал и сбежал... И вы будете учить нас, как нам принимать закон об украинском языке?" - сказал Кириленко.

После этого он снова обратился к бывшим соратникам президента-беглеца Януковича.

"Я сочувствую вам, что ваша подруга не поехала на Евровидение. Сочувствую. Но, как говорит НОТУ, она отказалась от участия в Евровидении в пользу гастролей в России. Как говорили древние греки: "Подобное притягивает подобное". Вот вы точно такие же российские гастролеры, только не на площадках, а в Верховной Раде", - подчеркнул Кириленко.

Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, что недавно MARUV, которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве, поделилась своими правилами успеха.