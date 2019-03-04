Поджидал после уроков: в Никополе к школьникам приставал странный мужчина

Коллаж РБК-Украина

Задержанный доставлен в психоневрологический диспансер

В городе Днепропетровской области Никополе полиция задержала мужчину, который приставал к детям возле школ. Об этом сообщает информационный портал "Днепровская Панорама".

Отмечается, что неизвестный мужчина выжидал детей возле школ и приставал к ним. Когда полицейским удалось установить личность правонарушителя, оказалось, что это - местный житель 1971 года рождения.

Кроме того, задержанный является инвалидом и имеет психические расстройства. Сейчас он доставлен в психоневрологический диспансер Никополя на стационарное лечение, где ему будет оказана необходимая помощь.

Напомним, что под Днепром мужчина пытался похитить ребенка. Татьяна Шугай написала об инциденте в группе и предупредила родителей о том, чтобы они поговорили с детьми. Она указала точное место, где к ее дочери приставал неизвестный мужчина.

Мы писали, что в Харькове неадекват получил по заслугам. Неадекват начал приставать к детям на улице Краснодарской, когда те возвращались вечером с тренировки. Один из ребят позвонил маме и она выбежала на помощь. Во время разборок злоумышленник несколько раз ударил девушку. В итоге парнишу повязали соседи и папа одного из детей.

Также мы сообщали о том, что под Харьковом мужчина через незапертую форточку проник в квартиру пенсионерки, разбудил и начал угрожать топором, после чего отобрал все сбережения, что нашел.