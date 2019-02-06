Поехал на заработки в Германию: украинец рассказал, как едва не лишился ноги

Вместо денег мужчина получил травмы

Видео: (YouTube/Сегодня)

Житель Ивано-Франковской области поехал в Германию на строительство, где планировал официально трудоустроится. Однако вместо этого получил травму и уже больше месяца не может добиться компенсаций. Об этом рассказал пострадавший, передает Сегодня.

На работу Владимира устроили посредники. Они обещали оформить страховку "задним числом". В больницу мужчина попал только на второй день после травмы. "Рекрутеры", которым он платил за услуги посредников, от работника открестились.

В Берлине он проработал всего несколько дней. Думал, что оформлен официально, однако узнал, что нелегал, когда попал в больницу. Несчастный случай произошел при ремонте потолка, который внезапно провалился. Тогда мужчина и упал с высоты четырех метров.

Председатель профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько утверждает, что человек должен получить компенсацию от агентства, которое направило его работать за границу.

А также добавил: "Если профсоюзы поднимают шум из-за нарушения прав работников, а украинские работодатели бьют тревогу - государство должно остановить трудовую миграцию".

Вчера Федерация работодателей Украины опубликовала манифест. Предлагают как остановить отток кадров из Украины. Стратегическая цель к 2030 году - создать 2 миллиона новых рабочих мест. Это обращение к власти поддержали и крупнейшие работодатели Украины.

По словам предпринимателей, без помощи государства миграцию украинцев на заработки не остановить. А из-за нехватки кадров достичь экономического роста в Украине будет сложно.

Мы писали, как скоро в Украине будет возможна 4-дневная рабочая неделя. Эксперты твердят в один голос: при возможности работать меньше, люди начнут работать эффективнее и полюбят свое занятие сильнее.

Мы сообщали, сколько украинцу нужно работать на iPhone.

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