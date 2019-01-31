4-дневная рабочая неделя в Украине: утопия или реальность

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Человечество, по словам ученых, страдает от недостатка счастья, что можно легко исправить, если позволить украинцам работать 4 дня в неделю. Как скоро предоставится такая возможность, передает ТСН.

Эксперты твердят в один голос: при возможности работать меньше, люди начнут работать эффективнее и полюбят свое занятие сильнее. А вот экстремальный режим, напротив, приведет к износу организма.

Офисную работу Настя решила оставить, когда постоянным стрессом довела себя до нервного истощения, поскольку порой нужно было работать без выходных. Теперь она фрилансер и сама распоряжается своим временем, хотя зарабатывает значительно больше.

На данный момент 40% украинцев говорит о том, что хотели бы сами регулировать свой график, 30% предпочитает четырехдневный, а остальные 25 готовы остаться на обычном пятидневном.

По данным специалистов, почти половину официального рабочего дня украинцы просто просиживают. "Работодатель с работником могут договориться таким образом, чтобы он 30 часов в неделю работал, это разрешено. Единственный вопрос в том, достаточно ли этой продолжительности рабочего времени для обеспечения достойного уровня оплаты труда", - говорит генеральный директор директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Украины Юрий Кузовой.

Генеральный директор федерации работодателей Украины Руслан Ильичев считает, что короткая рабочая неделя - условия развитых экономик и творческих направлений.

Психологи также подмечают, что в случае переработки вас ожидает сначала эмоциональное выгорание, а потом и физические болезни. "Сначала мы переживаем стресс, потом мы аккумулируем последние силы в себе, включительно с магнием Б6, натрием, всей группой витамина Б. Происходит какой-то надлом, и человек больше не способен эмоционровать, работать. Он в принципе недееспособен", - говорит Виктория Люборевич-Трохова.

Поэтому человеку нужно отдыхать минимум два дня в неделю, а дискуссия про три выходных актуальной для Украины станет приблизительно через 5-7 лет - при условии развития экономики.

Ранее мы писали, сколько украинцу нужно работать на iPhone.

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