Четырехдневная рабочая неделя: плюсы и минусы

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Компании уже начали проводить эксперименты

В мире решили провести эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней, после чего поделились с миром своими "плюсами" и "минусами" данной системы. Об этом сообщает Styler.

Так, компании решили поддержать решение Международной организации труда, которая предложила сократить рабочую неделю до четырех дней.

К "плюсам" данной системы относится большее количество "свободного" времени. Также это позитивно скажется на здоровье и на производительности труда. Более того – это позитивно скажется на экологической ситуации, поскольку будет меньше вредных выбросов.

Не менее внушительными кажутся и "минусы" данной системы. К примеру, она будет целесообразна, если пенсионный возраст будет увеличен до 70-75 лет. Также это может быть чревато увеличением количество ЧП.

Не менее опасной выглядит ситуация, связанная с "переработками", что приведет к дополнительному переутомлению человека. И самый неприятный момент – рабочий день должен будет быть увеличен до 10-и часов.

В то же время члены правления компаний, которые приняли участие в эксперименте, позитивно высказались о подобном решении.

"Менеджеры говорят, что сотрудники стали более креативны, улучшилась посещаемость, они перестали опаздывать, уходить с работы раньше или задерживаться на обеде. Непосредственно производительность их труда не изменилась, несмотря на то, что вместо пяти дней они работали четыре", - сказал профессор по работе с людскими ресурсами в Оклендском технологическом университете Джаред Хаар.

Схожее мнение высказала и глава экономического направления в Федерации британских профсоюзов Кейт Белл. По словам женщины, подобная организация рабочего времени позволяет "не разрываться" между работой и личной жизнью, а также "может улучшить гендерное равенство".

Напомним, с 2019 года помимо социально-политических проблем в Украине может начаться кризис на рынке труда.

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