Материнский инстинкт: собака спасла двухлетнего малыша от смерти

Горе-мать явилась только на четвертый день

Собака спасла ребенка от верной смерти, когда горе-мать ушла в очередной пьяный загул. Двухлетний малыш несколько дней находился на неотапливаемой веранде без еды и теплой одежды. Все это время его согревала собака. Инцидент произошел на Алтае, РФ, пишут росСМИ.

Сосед случайно заметил это и вызвал "скорую". Ребенок получил сильное переохлаждение и заболел ОРВИ. Но благодаря верному другу остался жив.

Когда же мамаша явилась четыре дня спустя, против нее возбудили уголовное дело. Ей угрожает лишение родительских прав. Могут привлечь также социальную службу за то, что "проглядела" проблему в неблагополучной семье.

Известно, что мальчиком опекается семейная пара, которая хочет усыновить малыша.

По словам соседей, ребенок часто сам гулял по улице раздетым и грязным. Однажды его чуть не сбила машина.

К слову, в Украине массово похищают собак и вывозят в другие районы. Стало известно о причинах таких "акций".

Также мы писали о том, что мать, сбросившая своего девятимесячного сына с моста в реку, хочет восстановить свои родительские права и устроить личную жизнь.

Ранее мы сообщали, что между пользователями сети возник конфликт из-за того, что ОСМД распорядилось закрыть вентиляцию в доме от бездомных котов.