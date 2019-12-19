Получателей льгот и субсидий проверят на честность: кому в Украине придется вернуть деньги

В Украине проверят получателей льгот, субсидий, пенсий и денежной помощи от государства, и в случае выявления нарушений средства придется вернуть. Согласно подписанному 18 декабря президентом Владимиром Зеленским закону о верификации госвыплат, мониторинг будут проводить при помощи информационно-аналитической платформы.

Законодатели убеждены, что проверки будут способствовать развитию справедливой системы соцобеспечения. Также они должны повысить адресность выплат и оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.

В документе определяются основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который осуществляет выплаты льгот и субсидий, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от граждан.

Порядок верификации и мониторинга выплат устанавливает правительство, а перечень госвыплат, подлежащих проверке, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг, по согласованию с соответствующими центральными органами исполнительной власти.

Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-ІХ определяет 3 этапа проверки соцвыплат:

превентивная верификация - проверка при обращении физлица за назначением за госвыплатами;

текущая верификация - проверка при предоставлении госвыплат физлицам;

ретроспективная верификация - проверка после завершения госвыплат физлицам.

Верификация льгот и субсидий - текст закона (Фото: скрин w1.c1.rada.gov.ua)

Верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных субъектов предоставления информации.

Кроме того, в законе установлены механизмы возврата неправомерно полученных льгот и субсидий.