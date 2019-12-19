Получателей льгот и субсидий проверят на честность: кому в Украине придется вернуть деньги

Верификация субсидий, пенсий и госвыплат в Украине начнется в уже скоро
В Украине проверят получателей льгот, субсидий, пенсий и денежной помощи от государства, и в случае выявления нарушений средства придется вернуть. Согласно подписанному 18 декабря президентом Владимиром Зеленским закону о верификации госвыплат, мониторинг будут проводить при помощи информационно-аналитической платформы.
Законодатели убеждены, что проверки будут способствовать развитию справедливой системы соцобеспечения. Также они должны повысить адресность выплат и оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.
В документе определяются основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который осуществляет выплаты льгот и субсидий, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от граждан.
Порядок верификации и мониторинга выплат устанавливает правительство, а перечень госвыплат, подлежащих проверке, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг, по согласованию с соответствующими центральными органами исполнительной власти.
Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-ІХ определяет 3 этапа проверки соцвыплат:
Верификация льгот и субсидий - текст закона (Фото: скрин w1.c1.rada.gov.ua)
Верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных субъектов предоставления информации.
Кроме того, в законе установлены механизмы возврата неправомерно полученных льгот и субсидий.