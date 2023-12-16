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Помер легендарний рок-музикант з AC/DC

Колін Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)
Автор: Іванна Пашкевич

На 78-му році життя помер перший барабанщик гурту AC/DC, легендарний рок-музикант Колін Берджесс.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку колективу у Facebook.

Помер Колін Берджесс

"Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, Коліне, rock in peace", - йдеться у повідомленні гурту.

Причини смерті знаменитості не називаються.

Колін Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)

Для довідки

Колін Берджесс приєднався до AC/DC у 1973 році, але через рік був змушений покинути музичний колектив.

У 1975-му артист ненадовго повернувся до гурту, коли ударник AC/DC Філ Радд пошкодив зап'ястя.

Зазначимо, що AC/DC - австралійський рок-гурт, створений у Сіднеї 1973 року.

AC/DC (фото: instagram.com/acdc)

Музиканти домоглися світової популярності і сьогодні вважаються піонерами хард-року.

Такі пісні колективу, як "Highway to Hell", "Back in Black", "Thunderstruck" часто використовують як саундтрек до голлівудських кінофільмів.

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