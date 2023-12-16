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Умер легендарный рок-музыкант из AC/DC

Колин Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)
Автор: Иванна Пашкевич

На 78-м году жизни умер первый барабанщик группы AC/DC, легендарный рок-музыкант Колин Берджесс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу коллектива в Facebook.

Умер Колин Берджесс

"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, Колин, rock in peace", - говорится в сообщении группы.

Причины смерти знаменитости не называются.

Колин Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)

Для справки

Колин Берджесс присоединился к AC/DC в 1973 году, но год спустя был вынужден покинуть музыкальный коллектив.

В 1975 году артист ненадолго вернулся в группу, когда ударник AC/DC Фил Радд повредил запястье.

Отметим, что AC/DC - австралийская рок-группа, созданная в Сиднее в 1973 году.

AC/DC (фото: instagram.com/acdc)

Музыканты добились мировой популярности и сегодня числятся пионерами хард-рока.

Такие песни коллектива, как "Highway to Hell", "Back in Black", "Thunderstruck" часто используют в качестве саундтрека к голливудским кинофильмам.

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