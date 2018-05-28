Портников сообщил, за сколько времени Украина может вернуть Донбасс и Крым

По словам журналиста, присоединение Кубани Украине совсем не нужно

Украинский публицист, писатель и журналист Виталий Портников рассказал, сколько времени Украине нужно на возвращение оккупированных Крыма и Донбасса. По его мнению, понадобится не менее 15 лет. Об этом он сообщил в интервью UkrLife.tv.

"Лучший способ добить Украину - это вернуть ей Донбасс. И лучше - еще и Крым. Восстановление территориальной целостности Украины, - это гарантия ее краха как современного европейского государства. Я имею в виду, быстрое. Нынешнее Украинское государство - оно не оформлено. Если Украине дать время на оформление своей государственности, это должно быть 10-15 лет, чтобы она могла переварить эти территории. Через 10-15 лет Украина переварит даже Курскую область", - высказался Портников.

Фото: Виталий Портников (facebook.com portnikov)

По словам журналиста, присоединение Кубани Украине совсем не нужно.

"Это одна из самых консервативных частей Российской Федерации. Это люди, которые даже если голосуют не за Путина, в Краснодарском крае всегда особый авторитет имели коммунистические силы, причем такие: радикально коммунистические, "коммунистически-антисемитские. Вот, условно говоря, во вторник Россия распадается. И кубанское государство, и Курщина с Брянщиной, и еще Воронежчина входят в состав Украины. Путина изберут здесь завтра президентом. А не Путина - так Лукашенко. Очень много людей, которые у нас говорят о присоединении Кубани - они никогда там не были. А я в Краснодар ездил не один и не два раза. Я представляю себе население Краснодарского края. Это хуже, чем Донбасс, гораздо", - сказал публицист.

Напомним, что Портников назвал условия возвращения Крыма и Донбасса.

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