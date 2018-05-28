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Портников повідомив, за скільки часу Україна може повернути Донбас і Крим

STYLERLIFE        28.05.2018 - 11:14
Фото: Віталій Портніков (facebook.com portnikov)
Фото: Віталій Портніков (facebook.com portnikov)

За словами журналіста, приєднання Кубані Україні зовсім не потрібно

Український публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников розповів, скільки часу Україні потрібно на повернення окупованих Криму і Донбасу. На його думку, знадобиться не менше 15 років. Про це він повідомив в інтерв'ю UkrLife.tv.

"Найкращий спосіб добити Україну - це повернути їй Донбас. І краще - ще й Крим. Відновлення територіальної цілісності України - це гарантія її краху як сучасної європейської держави. Я маю на увазі, швидке. Нинішня Українська держава - воно не оформлена. Якщо дати час на оформлення своєї державності, це повинно бути 10-15 років, щоб вона могла переварити ці території. Через 10-15 років Україна перетравить навіть Курську область", - висловився Портников.

Фото: Віталій Портніков (facebook.com portnikov)

За словами журналіста, приєднання Кубані Україні зовсім не потрібно.

"Це одна з найбільш консервативних частин Російської Федерації. Це люди, які навіть якщо голосують не за Путіна, в Краснодарському краї завжди особливий авторитет мали комуністичні сили, причому такі: радикально комуністичні, "комуністично-антисемітські". Ось, умовно кажучи, у вівторок Росія розпадається. І кубанська держава, і Курщина з Брянщиною, і ще Вороніжчина входять до складу України. Путіна оберуть тут завтра президентом. А не Путіна - так Лукашенко. Дуже багато людей, які у нас говорять про приєднання Кубані - вони ніколи там не були. А я в Краснодар їздив не один і не два рази. Я уявляю собі населення Краснодарського краю. Це гірше, ніж Донбас, набагато", - сказав публіцист.

Нагадаємо, що Портніков назвав умови повернення Дорима і Донбасу.

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Теги: Виталий Портников
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