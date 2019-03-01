Повышение пенсий с 1 марта: кому не добавили денег

Выплаты не проиндексировали нескольким категориям пенсионеров

С 1 марта пенсии в Украине были повышены более чем 8 миллионам пенсионерам. При этом некоторые пенсионеры не попали под эту индексацию. Об этом сообщает "Сегодня".

По словам главного исполнительного директора Украинской федерации страхования Галины Третьяковой, повышение не получили лица, которым пенсия насчитывается не на основании закона "О государственном пенсионном страховании", а других законов, таких как закон о судоустройстве или о госслужбе.

Иными словами индексация пенсий не затронет прокуроров, депутатов и научных деятелей. Кроме того, повышения пенсий не стоит ждать и заслуженным работникам, потому что их пенсии считаются на отдельных основаниях.

Эксперт также рассказала, что пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов - 14 970 гривен. Поэтому если после индексации пенсия окажется выше данного уровня, то никакого роста не будет.

По словам экономиста Алексея Куща, индексация пенсий произведена с учетом изменения инфляции и средней зарплаты.

Эксперт отметил, что самое большое повышение пенсий получат пенсионеры со стажем 30 – 35 лет. Они получали 1 800–2 400 гривен, но их ожидает самая большая индексация в размере 20 – 25%, что означает, что их пенсия возрастет на 400 – 600 гривен.

При этом самое низкое повышение будет у тех граждан, пенсии которых рассчитывались, исходя из зарплат за последние 10 лет. В таком случае индексация будет на уровне 200 – 300 гривен.

Кущ заявил, что индексация должна нивелировать дисбаланс в выплатах тем пенсионерам, у которых основная часть трудового стажа пришлась на времена СССР и 90-е годы.

Напомним, что Петр Порошенко рассказал, сколько пенсионеров в Донецкой области получат повышенную пенсию.

Ранее сообщалось, что украинцам существенно увеличат выплаты многодетным семьям.