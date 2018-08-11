Появилось видое, снятое ОБСЕ, как грузовики из РФ незаконно проникли через границу в Украину

Около населенного пункта Маныч,, который находитсячто примерно в 3,5 км от границы между Украиной и РФ, колонна свернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу.
После этого беспилотник ОБСЕ зафиксировал вторую колонну из восьми грузовых машин, которая двигалась в западном направлении от границы с РФ этой же грунтовой дорогой. Сообщается, что две колонны проехали друг мимо друга.
Видео: Грузовики незаконно пересекают границу РФ с Украиной (youtube.com/OSCE)
Примерно в 23.25 БПЛА снял момент возврата первой колонны из Украины этой же грунтовой дорогой.
По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и остановила движение на южной окраине оккупированного населеного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч) в 01.16 8 августа.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за завода на Донбассе грозит экологическая катастрофа.
Также сообщалось, что в ОБСЕ продолжают работать наблюдатели, праздновавшие свадьбу боевиков.
Ранее была информация о том, что в Киеве на конференции ОБСЕ выступил российский пропагандист.
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