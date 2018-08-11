Появилось видое, снятое ОБСЕ, как грузовики из РФ незаконно проникли через границу в Украину

Иллюстративное фото (rbc.ua)

Видео было зафиксировано беспилотником дальнего радиуса действия

Беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были зафиксированы колонны грузовиков, которые ночью спокойно и беспрепятственно пересекали границу России с Украиной в районе, где нет контрольно-пропускных пунктов. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале ОБСЕ.

Кадры с грузовиками из России сняты 7 августа.

Так, 7 августа в 22.15 беспилотник дальнего радиуса действия обнаружил колонну, состоящую из восьми шестиколесных грузовиков, грузовые отсеки которых были накрыты брезентом. Они двигалась в восточном направлении по дороге неподалеку от населенный пункта Чистяковое, на участке подконтрольном Украине.