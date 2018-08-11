Появилось видое, снятое ОБСЕ, как грузовики из РФ незаконно проникли через границу в Украину

STYLER LIFE 11.08.2018 - 23:59
Иллюстративное фото (rbc.ua) Иллюстративное фото (rbc.ua)

Видео было зафиксировано беспилотником дальнего радиуса действия

Беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были зафиксированы колонны грузовиков, которые ночью спокойно и беспрепятственно пересекали границу России с Украиной в районе, где нет контрольно-пропускных пунктов. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале ОБСЕ.

Кадры с грузовиками из России сняты 7 августа.

Так, 7 августа в 22.15 беспилотник дальнего радиуса действия обнаружил колонну, состоящую  из восьми шестиколесных грузовиков, грузовые отсеки которых были накрыты брезентом. Они двигалась в восточном направлении по дороге неподалеку от  населенный пункта Чистяковое, на участке подконтрольном Украине.

Около населенного пункта Маныч,, который находитсячто примерно в 3,5 км от границы между Украиной и РФ, колонна свернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу.

После этого беспилотник ОБСЕ зафиксировал вторую колонну из восьми грузовых машин, которая двигалась в западном направлении от границы с РФ этой же грунтовой дорогой.  Сообщается, что две колонны проехали друг мимо друга.

Видео: Грузовики незаконно пересекают границу РФ с Украиной (youtube.com/OSCE)

Примерно в 23.25 БПЛА снял момент возврата первой колонны из Украины этой же грунтовой дорогой.

По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и остановила движение на южной окраине оккупированного населеного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч) в 01.16 8 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за завода на Донбассе грозит экологическая катастрофа.

Также сообщалось, что в ОБСЕ продолжают работать наблюдатели, праздновавшие свадьбу боевиков.

Ранее была информация о том, что в Киеве на конференции ОБСЕ выступил российский пропагандист.

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