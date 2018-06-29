На пятом году войны! Российский пропагандист выступил в Киеве на конференции ОБСЕ по свободе слова (видео)

В сети возмутились выступлением представителя департамента печати и информации МИД РФ

В Киеве на конференции ОБСЕ по вопросам средств массовой информации выступил представитель департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Максим Буякевич. Об этом сообщил журналист Аркадий Бабченко на своей странице в соцсети Facebook.

"Пристегните ремни. Итак. Вы думаете, что приглашение представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлемом Дезиром в Киев на конференцию по свободе слова доверенного лица Путина Евгения Примакова и руководителя бюро "Раши Тудей", о чем я писал в предыдущих постах, было ахтунгом? Ну, вот вам вишенка на торте. Это Максим Буякевич. Представитель департамента информации и печати МИД Российской Федерации", - сообщил он.

"Выступая на конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, Максим Буякевич призвал Украину отказаться от практики закрытия российских средств массовой информации", - добавил журналист.

"Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в России осуждаем и считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ — политики по массовому закрытию российских новостных ресурсов, и вместо этого оставить их работать в Украине и пытаться создать параллельный конкурентный информационный продукт, который также конкурировал бы в информационном поле?" — сказал пропагандист Буякевич.

"По его словам, это позволило бы Украине избежать, с одной стороны, обвинений в нарушении обязательств ОБСЕ, а с другой — создать подлинно конкурентную информационную среду", - отметил Бабченко.

"И я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд в Украину двух российских журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер", - заявил Буякевич во время конференции.

"Еще раз. В Киеве. На конференции по свободе слова. Выступает представитель департамента печати и информации МИД РФ. Призывает Украину не закрывать российские пропагандистские агентства. На пятом году войны. Гибридной войны. Представитель страны агрессора, сделавшей пропаганду самым сильным, самым мощнейшим своим оружием. Представитель департамента пропаганды Мордора. В Киеве. На пятом году войны", - подчеркнул Бабченко.

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"А чего все в зале сидят и слушают этого мудака? Коллеги? Украинцы? Журналисты?" – отметил Бабченко в комментариях.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Скриншот комментариев (facebook.com/babchenkoa)

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