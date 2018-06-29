На п'ятому році війни! Російський пропагандист виступив у Києві на конференції ОБСЄ зі свободи слова (відео)

У мережі обурилися виступом представника департаменту преси та інформації МЗС РФ

У Києві на конференції ОБСЄ з питань засобів масової інформації виступив представник департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ Росії Максим Буякевич. Про це повідомив журналіст Аркадій Бабченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пристебніть паски. Отже. Ви думаєте, що запрошення представником ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлемом Дезиром в Київ на конференцію зі свободи слова довіреної особи Путіна Євгена Примакова і керівника бюро "Раші Тудей", про що я писав в попередніх постах, було ахтунгом? Ну, ось вам вишенька на торті. Це Максим Буякевич. Представник департаменту інформації і друку МЗС Російської Федерації", - повідомив він.

"Виступаючи на конференції ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у Києві, Максим Буякевич закликав Україну відмовитися від практики закриття російських засобів масової інформації", - додав журналіст.

"Як ви вважаєте, чи не варто Україні у підсумку відійти від тієї політики, яку ми в Росії засуджуємо і вважаємо, що це суперечить положенням ОБСЄ та зобов'язанням України в ОБСЄ — політики масового закриття російських новинних ресурсів, і замість цього залишити їх працювати в Україні і намагатися створити паралельний конкурентний інформаційний продукт, який конкурував би в інформаційному полі?" — сказав пропагандист Буякевич

"За його словами, це дозволило б Україні уникнути, з одного боку, звинувачень в порушенні зобов'язань ОБСЄ, а з іншого — створити справді конкурентне інформаційне середовище", - зазначив Бабченко.

"І я дякую пану Дезиру за те, що він засудив рішення української влади сьогодні не допустити в'їзд в Україну двох російських журналістів, які повинні були тут брати участь у конференції. Це Євген Примаков і Пол Слієр", - заявив Буякевич під час конференції.

"Ще раз. В Києві. На конференції зі свободи слова. Виступає представник департаменту преси та інформації МЗС РФ. Закликає Україну не закривати російські пропагандистські агентства. На п'ятому році війни. Гібридної війни. Представник країни-агресора, яка зробила пропаганду найбільш сильною, своєю найпотужнішою зброєю. Представник департаменту пропаганди Мордора. В Києві. На п'ятому році війни", - підкреслив Бабченко.

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"А чого усі в залі сидять і слухають цього мудака? Колеги? Українці? Журналісти?" – зазначив Бабченко в коментарях.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Скріншот коментарів (facebook.com/babchenkoa)

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