В России выпускникам выдали грамоты с украинской атрибутикой

В российском городе школьникам раздали грамоты с украинскими гербом и флагом

В российском городе Серов в средней общеобразовательной школе №22 школьникам раздали грамоты об окончании учебного заведения, где были флаг и герб Украины. Об этом сообщает издание Znak.com.

Фото: грамоты для выпускников города Серов (znak.com)

Такие грамоты получили выпускники 11-А класса. Ошибка произошла из-за классного руководителя, которая случайно скачала не те грамоты.

"Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета. Никто не обратил внимания – ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", - рассказали в школе.

Сейчас выпускники приносят грамоты обратно и заменяют на новые, уже российского образца.

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