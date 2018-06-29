У Росії випускникам видали грамоти з українською атрибутикою

У російському місті школярам роздали грамоти з українськими гербом і прапором

У російському місті Сєров в середній загальноосвітній школі №22 школярам роздали грамоти про закінчення навчального закладу, де були прапор і герб України. Про це повідомляє видання Znak.com.

Фото: грамоти для випускників міста Сєров (znak.com)

Такі грамоти отримали випускники 11-А класу. Помилка сталася через класного керівника, яка випадково скачала не ті грамоти.

"Просто переглянули. Звичайно, ніхто не хотів цього робити спеціально. Рамка грамоти була скачана з інтернету. Ніхто не звернув уваги – ну, кольорова стрічка. А потім хтось вже побачив, що там нанесені і герб, і прапор України", - розповіли в школі.

Зараз випускники приносять грамоти назад і замінюють на нові, вже російського зразка.

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