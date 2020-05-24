Правила очень строгие: как будут бороться с нарушителями карантина в метро

Метро в Киеве, как и в Харькове, запустят с 25 мая. Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию при запуске общественного транспорта есть риск новых вспышек инфекции. Поэтому сотрудники метрополитена будут следить за соблюдением санитарных норм пассажирами. Как это будет – рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

В эфире "Украина 24" Валентин Мондриевский заявил, что пассажиров без масок будут высаживать из вагонов.

"Ограничений не планируется, с понедельника, 25 мая, метрополитен будет работать в штатном режиме с обеспечением мер безопасности, рекомендованных главным санврачом и санитарным врачом Киева. Также вчера внесли изменения в регламент работы наземного транспорта – сколько предусмотрено сидений, стоячие места тоже учитываются. Мы выпускаем на маршруты весь транспорт, который есть, чтобы протестировать и понять, какие пассажиропотоки. Но окончательно понятно станет, когда запустится метро", - сказал чиновник.

Мондриевский отметил, что на входе в метро измерение температуры проводить не будут. Кроме того, медицинские перчатки в транспорте являются рекомендацией, а не обязательным требованием.

"Но масочный режим – обязателен. Дежурные по станции будут следить за этим, и просить покинуть вагоны людей без масок", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ограничат разрешенное количество пассажиров в общественном транспорте. В КГГА рассматривали несколько вариантов ограничения количества посадочных мест.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве уже 23 мая в рамках ослабления карантина возобновили в обычном режиме весь общественный транспорт.