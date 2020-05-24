Правила дуже суворі: як будуть боротися з порушниками карантину в метро

Метро у Києві, як і в Харкові, запустять з 25 травня. Попри стабільну епідеміологічну ситуацію при запуску громадського транспорту є ризик нових спалахів інфекції. Тому співробітники метрополітену будуть стежити за дотриманням санітарних норм пасажирами. Як це буде – розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

В ефірі "Україна 24" Валентин Мондрієвський заявив, що пасажирів без масок будуть висаджувати з вагонів.

"Обмежень не планується, з понеділка, 25 травня, метрополітен буде працювати в штатному режимі із забезпеченням заходів безпеки, рекомендованих головним санлікарем і санітарним лікарем Києва. Також вчора внесли зміни в регламент роботи наземного транспорту – скільки передбачено сидінь, стоячі місця теж враховуються. Ми випускаємо на маршрути весь транспорт, який є, щоб протестувати та зрозуміти, які пасажиропотоки. Але остаточно стане зрозуміло, коли запуститься метро", - сказав чиновник.

Мондрієвський зазначив, що на вході в метро вимірювання температури проводити не будуть. Крім того, медичні рукавички у транспорті є рекомендацією, а не обов'язковою вимогою.

"Але масковий режим – обов'язковий. Чергові по станції будуть стежити за цим, і просити покинути вагони людей без масок", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві обмежать дозволену кількість пасажирів в громадському транспорті. У КМДА розглядали кілька варіантів обмеження кількості посадочних місць.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві вже 23 травня в рамках ослаблення карантину відновили у звичайному режимі весь громадський транспорт.