У прифронтовій Дружківці триває видача допомоги від Фонду Ахметова

У Дружківці попри ворожі обстріли та руйнування лишається чимало людей. Для місцевих мешканців Фонд Ріната Ахметова передав 2 тисячі продуктових наборів. Видачі здійснюються з врахуванням вимог безпеки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
У складі кожного набору - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
З 2014 року Фонд передав для мешканців України понад 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.