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До прифронтового Добропілля Фонд Ахметова передав 2 тисячі продуктових наборів

Фото: до прифронтового Добропілля Фонд Ахметова передав 2 тисячі продуктових наборів (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Гуманітарний рейс знову прямує на прифронтову Донеччину, у Добропілля. На борту машин - 2 тисячі продуктових наборів, які передав до міста Фонд Ріната Ахметова. Їх зможуть отримати родини з дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У складі кожного набору - продукти найпершої необхідності, а саме: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України понад 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Донецька областьРінат Ахметов