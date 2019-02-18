Прикинулась мертвой: всплыли шокирующие факты о мелитопольском насильнике

Злоумышленник заложил краденный телефон в ломбард, чтобы купить наркотики

6 февраля в Мелитополе на студентку напал неадекват, который пытался изнасиловать жертву, ограбив ее перед этим. Девушка выжила и на днях над злоумышленником прошел суд. Как оказалось, причиной издевательств над жертвой стали наркотики. Об этом информирует Verge.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в нападении на девушку возле общежития педуниверситета. Добычей изверга стали мобильный телефон Huawei и 300 гривен. Позже выяснилось, что это не первый случай, а злоумышленник был неоднократно судим за умышленное убийство и разбой.

В суде мужчина признал свою вину, сказал, что ограбил девушку с целью купить наркотики. Кроме того, он заложил ворованный мобильный в ломбард. Отмечается, что в ближайшие два месяца он будет находиться в СИЗО.

Недавно стало известно, что в убийстве и посмертном изнасиловании 17-летней выпускницы в Тернопольской области виноват ее 16-летний односельчанин с психическим расстройством.

Мы сообщали, что продавец изнасиловал девочку прямо в магазине. Жертва зашла в магазин спортивной одежды, где подверглась издевательствам со стороны 52-летнего продавца, оказавшегося педофилом.

К слову, в приемной семье на Закарпатье старший родной сын много лет подряд насиловал своих приемных сестер и хвастался этим в соцсетях. Служба по делам детей помогать отказывается.

Напомним, в январе в Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношении своей 15-летней падчерицы и ее подружки.