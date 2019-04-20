Меган Маркл и принц Гарри могут отказаться от титула: что произошло

Меган Маркл, которая должна уже скоро родить, вместе с принцем Гарри могут отказаться от королевского титула для своего ребенка. Об этом сообщает Town and Country.

В нынешних обстоятельствах ребенок не получит королевского титула, и поэтому он или она не будет принцем или принцессой, и имя ребенка не будет именоваться королевским высочеством.

В указе Елизаветы II говорится о том, что все дети старшего сына принца Уэльского должны обладать титулом и атрибутом королевского высочества вместе с титульным званием принца или принцессы с приставкой к их христианским именам.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Но это постановление не распространяется на детей принца Гарри, и поэтому, если ребенок будет мальчик, он, скорее всего, будут величать как граф Думбартон, а если это будет девочка, то ее будут называть леди.

Возможно, королева может издать новый указ о ребенке принца Гарри, но, учитывая, что она выпустила постановление в декабре 2012 года, за пять месяцев до рождения принцессы Шарлотты, вряд ли она так долго ждала, чтобы издать новое постановление.

Напомним, что свекор Меган Маркл рассказал, что герцогиня должна родить в начале мая.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл решила отказаться от анастезии и других вспомогательных медицинских процедур при родах. Кроме того, ходят слухи, что герцогиня Сассекская хочет рожать прямо в Frogmore Cottage, куда она недавно переехала с принцем Гарри.