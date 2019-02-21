Прислушайтесь к прогнозу: украинцев предупредили о мощных изменениях погоды

Погода обещает быть некомфортной

В Украине в пятницу, 22 февраля, ожидается осложнение погодных условий, западные и восточные области накроет холодная воздушная масса арктического происхождения. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Погода испортится на Западе и Юге, в Житомирской, Винницкой и Кропивницкой областях, также местами в Черкасской, Днепропетровской, и Донецкой областях.

В этих регионах прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, в южных областях - с дождем.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптик предупредила о налипании мокрого снега, на дорогах будет гололедица. Также она призвала готовиться к сильному порывистому ветру.

Отмечается, что на остальной территории страны существенные осадки не предвидятся, разве что небольшой снег.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Темепратура воздуха в ночное время составит от -9 до -4 градусов, днем будет от -5 до -2 градусов. На Западе и в южных областях будет теплее - днем столбики термометров покажут от -2 до +2 градусов.

В столице существенные осадки маловероятны, макисмум - небольшой снег.

"Излишне говорить, что такие мощные изменения погоды могут повлиять на самочувствие, поэтому прислушивайтесь и к себе, и к прогнозу", - призвала Диденко и добавила, что погода "обещает все равно быть некомфортной, потому что придет похолодание до -5-6 градусов плюс порывистый северо-восточный ветер".

Также синоптик рекомендует украинцам завтра одеться плотнее и теплее.

По словам Диденко, на выходных похолодание усилится, но уже с понедельника, 25 февраля, снова начнется потепление.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, в Украинском гидрометцентре дали прогноз погоды на выходные, которые станут довольно морозными и будут сопровождаться осадками.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали о скором возвращении в Украину снега и морозов.

Напомним, что климатологи также пугают украинцев внезапным изменением погоды.