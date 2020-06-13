ПриватБанк попал в громкий скандал: отказали онкобольному в деньгах на лечение

ПриватБанк попал в скандал из-за жалобы постоянного клиента, который столкнулся с тяжелыми жизненными обстоятельствами - онкологической болезнью в его семье. Из-за этого клиент финучреждения попросил досрочно разорвать два небольших депозита, на что получил отказ.

Такая жалоба появилась на сайте "Минфин". Мужчина пишет, что 17 лет доверял банку свои сбережения. Но когда пришло несчастье, банк отказался выдать человеку его же деньги.

При этом все документы, подтверждающие диагноз, необходимость срочного и длительного лечения клиентом были предоставлены .

"Но руководство Привата причину для досрочного разрыва депозита посчитали не очень весомой и отказало. Мой вывод: важен не клиент, важны только деньги клиента", - пишет раздосадованный мужчина.

Когда же мужчина обратился в другой банк, где у него также был депозит, деньги ему сразу же вернули без каких-либо вопросов, да еще и выплатили проценты, о которых он не просил.

Вскоре в ПриватБанке ответили на жалобу клиента, попросили прощение за неудобства и пообещали еще раз рассмотреть документы.

"Нам очень жаль, что произошел такой неприятный инцидент. Позвольте сообщить, что данный вопрос был детально рассмотрен нашими профильными специалистами и по результату с Вами была проведена обратная связь, где была озвучена информация по предоставлению необходимых документов для оперативного решения ситуации", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что сотрудницу ПриватБанка покусала собака, а хозяин пса не хотел покидать очередь в банк, а потом просто ушел.

А также сообщалось, что клиенты ПриватБанка могут стать жертвами мошенников.